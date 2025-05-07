Av. Fevzi Konaç’tan Gençlere “Yasal Çeyiz Sandığı” Uyarısı

Konaç, özellikle “Yasal Çeyiz Sandığı” teması üzerinden ailenin sadece duygusal değil, hukuki temel prensiplerle de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aile yapısının sevgi, saygı, merhamet ve fedakârlık gibi evrensel değerler üzerine inşa edildiğini vurgulayan Konaç, sadakat kavramının ise bu yapıdaki en önemli unsur olduğunu belirtti.

Evlenmeden önce gençlerin, sadece maddi eşyaların değil, hukuki bilinç ve sorumlulukların de çeyizlerine eklenmesi gerektiğine değinen Konaç, “Evlilik birliğini tehdit eden ve toplumda pek bilinmeyen birçok hukuki risk var. Bunların farkında olunması, sağlıklı ve sürdürülebilir ailelerin temel taşıdır” dedi.

Program sonunda yaptığı değerlendirmede Konaç, “Aile yılı” etkinliğine katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, toplumun her kesiminin aile yapısının korunması adına sorumluluk sahibi olması gerektiğinin altını çizdi. Konaç, “Sağlam bireyler olmadan güçlü aileler, güçlü aileler olmadan da güçlü devletler mümkün değildir” sözleriyle, sivil toplumun rolüne vurgu yaptı.

“Aile Her Şeydir” sloganıyla devam eden Aile Atölyesi, özellikle üniversite öğrencileri ve mezunlarını, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve ekonomi alanlarında aileyi derinlemesine anlamaya ve korumaya davet ediyor.