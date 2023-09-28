Kayserispor'da Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Pazartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- 28.09.2023 19:58
- Güncelleme: 28.09.2023 19:58
Pazartesi günü sahasında Başakşehir’i konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde ilk yenilgisini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında son sarı kırmızılılar iki günlük aranın ardından dün çalışmalar başlamıştı. Bugün teknik direktör Recep Uçar yönetiminde kondisyonu ağırlıklı çalışan Kayserispor’da futbolcular antrenmanın ikinci kısmında çift kale maç yaptı.
1ha
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