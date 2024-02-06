Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu

Kayseri’de Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya Cami İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın da katılımı ile düzenlenen programda, akşam ezanını Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Muhsin Kara okudu.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Saçmacı ailesi iş birliği ile yaptırılan Saçmacı Camii’de düzenlenen Miraç Kandili Programı, Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Muhsin Kara’nın akşam ezanını okumasının ardından cemaatle birlikte kılınan akşam namazı ile başladı.

Akşam namazından sonra Muhsin Kara ve Ayasofya Cami İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, Miraç Kandili hakkında bilgi verilmesinin ardından program sona erdi.