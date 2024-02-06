Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu

Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya Cami İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın da katılımı ile düzenlenen programda, akşam ezanını Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Muhsin Kara okudu.

Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya Cami İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın da katılımı ile düzenlenen programda, akşam ezanını Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Muhsin Kara okudu.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Saçmacı ailesi iş birliği ile yaptırılan Saçmacı Camii’de düzenlenen Miraç Kandili Programı, Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Muhsin Kara’nın akşam ezanını okumasının ardından cemaatle birlikte kılınan akşam namazı ile başladı.

Akşam namazından sonra Muhsin Kara ve Ayasofya Cami İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, Miraç Kandili hakkında bilgi verilmesinin ardından program sona erdi.

Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan depremin isimsiz kahramanlarına teşekkür belgesi
Başkan Büyükkılıç'tan depremin isimsiz kahramanlarına teşekkür belgesi
İyi Parti Adayı Yücel: 'Havaalanına inen turistler Kayseri'ye uğramıyor'
İyi Parti Adayı Yücel: 'Havaalanına inen turistler Kayseri'ye uğramıyor'
Bakan Özhaseki'nin örnek gösterdiği proje hayata geçti
Bakan Özhaseki'nin örnek gösterdiği proje hayata geçti
Kayseri'de duygusal buluşma: Kendisini enkazdan çıkaran ekibi ziyaret etti
Kayseri'de duygusal buluşma: Kendisini enkazdan çıkaran ekibi ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Gülsoy, Ticaret Bakanı Bolat'a sektör sorunlarını aktardı
Başkan Gülsoy, Ticaret Bakanı Bolat'a sektör sorunlarını aktardı