Demirciler sitesinde yangın
Demirciler Sitesi'nde çelik ev eşyası üreten iş yerinde yangın çıktı.
Olay saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Demirciler Sitesi 18'inci Cadde'de meydana geldi. Çelik ev eşyası üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. sürede büyüyen yangın iş yerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken yaralanan olmadı. İş yerinde maddi zarar meydana geldi.