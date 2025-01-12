Kayserispor'da düşüş devam ediyor

Süper Ligin 19'uncu haftasında Samsunspor'a evinde yenilen Kayserispor düşme potasındaki yerini pekiştirdi.

Kayserispor'da düşüş devam ediyor

Süper Lig’de 4 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, 16 puanla düşme potasında kaldı. Son galibiyetini Alanyaspor karşısında alan Kayserispor, daha sonra oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti. Geçen hafta Bodrumspor ile berabere kalarak puanını 16’ya çıkartan sarı - kırmızılılar düşme potasında yer alan 4 takım arasında yer alıyor. Gelecek hafta fikstür gereği maç yapmayacak olan Kayseri ekibi iki hafta sonra Anadolu derbisinde Sivasspor  ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sarıkamış'ın kahramanları tiyatro ve şiirlerle anılacak
Sarıkamış’ın kahramanları tiyatro ve şiirlerle anılacak
Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret
Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret
Milletvekili Ayşe Böhürler'den hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar
Milletvekili Ayşe Böhürler'den hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan
Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!