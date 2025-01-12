Kayserispor'da düşüş devam ediyor
Süper Ligin 19'uncu haftasında Samsunspor'a evinde yenilen Kayserispor düşme potasındaki yerini pekiştirdi.
Süper Lig’de 4 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, 16 puanla düşme potasında kaldı. Son galibiyetini Alanyaspor karşısında alan Kayserispor, daha sonra oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti. Geçen hafta Bodrumspor ile berabere kalarak puanını 16’ya çıkartan sarı - kırmızılılar düşme potasında yer alan 4 takım arasında yer alıyor. Gelecek hafta fikstür gereği maç yapmayacak olan Kayseri ekibi iki hafta sonra Anadolu derbisinde Sivasspor ile karşılaşacak.