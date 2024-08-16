Kayserispor'da forma numaraları belli oldu
Bellona Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Bellona Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 10 numarayı formayı Mehdi Bourabia giyerken, 38 numarayı ise kimse tercih etmedi. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
1-Onurcan Piri
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Majid Hosseini
6- Ali Karimi
7- Miguel Cardoso
8- Kartal Kayra Yılmaz
9-Duckens Nazon
10- Mehdi Bourabia
11- Gökhan Sazdağı
12-Yahya Berat Alemdar
13-Stephane Bahoken
14- Muhammed Eren Arıkan
16- Mehmet Eray Özbek
17-Julian Jenavier
19-Anthony Uzodimma
20- Carlos Mane
23- Lionel Carole
25- Bilal Bayazıt
26- Baran Ali Gezek
28 -Ramazan Civelek
29-Otabek Shukurov
33-Hasan Ali Kaldırım
35-Mert Dinç
39- Mehmet Şamil Öztürk
54- Arif Kocaman
70-Aylton Boa Morte
77- Nurettin Korkmaz
89- Yaw Ackah
99- Talha Sarıaslan