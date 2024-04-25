Kayserispor'da hedef 3 puan

Süper Lig takımlarından Kayserispor deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demeyi hedefliyor.

Kayserispor'da hedef 3 puan
Kayseri GündemEditör

Süper Lig takımlarından Kayserispor; deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçını kazanıp kötü gidişe ’dur’ demeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 34. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılılar, kötü gidişe dur demek adına çalışmalarını sürdürüyor. Son oynadığı Trabzonspor maçını da kaybederek taraftarını üzen Kayserispor, Pazar günü İstanbul’da oynayacağı Pendikspor maçından galibiyetle ayrılıp puanını 40’a yükselmenin hesabında. Bu maçta sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Ali Karimi ve Majid Hosseini forma giyemeyecek.

Kayserispor'da hedef 3 puan
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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