Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

 Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

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  • 15.08.2023 21:34
  • Güncelleme: 15.08.2023 21:34
Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Lige bir puanla başlayan Kayserispor, sezonun ikinci haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Galatasaray ile berabere kalan ve ilk haftayı 13’üncü sırada tamamladı. Ligin ilk haftasını 1 puanla kapatan iki takım Cuma günü 21.00’de karşı karşıya gelecek.

1ha

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