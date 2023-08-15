Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Lige bir puanla başlayan Kayserispor, sezonun ikinci haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Galatasaray ile berabere kalan ve ilk haftayı 13’üncü sırada tamamladı. Ligin ilk haftasını 1 puanla kapatan iki takım Cuma günü 21.00’de karşı karşıya gelecek.