Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
- 15.08.2023 21:34
- Güncelleme: 15.08.2023 21:34
Lige bir puanla başlayan Kayserispor, sezonun ikinci haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Galatasaray ile berabere kalan ve ilk haftayı 13’üncü sırada tamamladı. Ligin ilk haftasını 1 puanla kapatan iki takım Cuma günü 21.00’de karşı karşıya gelecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN