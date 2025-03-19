Kayserispor'da izin yarın bitecek

Kayserispor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Kayserisporlu futbolcular yarın Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor'da izin yarın bitecek

Süper Ligin 28’inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor’da futbolculara 4 gün izin verildi. Hafta sonu milli takımların Uluslar Ligi oynayacak olması nedeniyle maç yapmayacak sarı kırmızılı futbolcular dört günlük iznin ardından yarın bir araya gelecek. Sarı kırmızılı futbolcular yarın yapacakları idmanla sezonun 29’uncu haftasında oynayacakları Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Haber Merkezi

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