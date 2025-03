“Araç temizliği ve bakım fiyatları 2-3 kat arttı”

Oto yıkama işletmecisi Ömer Kümüş, araç yıkama, detaylı temizlik ve pasta cila hizmetlerinde geçen seneye oranla büyük bir fiyat artışı yaşandığını, bu artışın özellikle semt farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirterek; “Burada araç yıkama, detaylı temizlik ve pasta cila işleri de yapıyoruz. Araç üzerine çoğu işlemi burada yapıyoruz. Şu an, geçen seneye göre fiyatlarımız 2-3 kat artmış durumda. Biz yine fiyatlarımızı çok uygun tutuyoruz, piyasaya biraz etkilemeye çalışıyoruz açıkçası, uygun yolda tutarak. Ancak fiyatlar semt farklılığına göre değişiyor ama geçen seneye oranla 2-3 kat artmış durumda. Şu an genel olarak bütün işlemler, genelde kötü hava şartlarında, özellikle de pasta cila yapılmaz gibisinden bir önyargı vardır. Ama aslında kötü hava şartlarında araç temizliği daha mantıklı. Çünkü yollar tuzlanır, kir ve çamur araca yapıştığında daha çok zarar verir, kış şartlarında yapılmasını biz daha makul buluyoruz. Bu biraz insanlarda bir önyargı olsa da, kötü hava şartlarında yapılması daha mantıklı bizce. Sağlık açısından genelde, bize gelen araçların bazıları sadece iç temizlik için geliyor. İşte çocuğu ya da ailesinden biri astım hastası oluyor. Çok kirlenmişse, tozlar yapışabiliyor. Tabii, bazı parlatıcılar kullandıkları zaman tozu çok çekiyor. Toz ve kir içeride yoğun bir şekilde biriktiğinde, astım hastalarına ve normal insanların nefes almasına problem yaratabiliyor. O yüzden genelde temiz tutmayı tercih etmelerini söylüyoruz. Şu an, geçen seneye oranla büyük miktarda artış oldu fiyatlarda. Fiyatlarımız bizim genel olarak Kayseri’nin en uygun fiyatlarına sahip. İç dış yıkama fiyatımız 300 lira. Pasta cila fiyatlarımız ise galerici çalışanlarla normal iyi bir şey isteyenler arasında değişiyor, ama ortalama bantlarda pasta cila ve detaylı temizlik 2 bin 500 ve 3 bin lira arasında. Açık renk araçlarda pasta cila fiyatlarımız 2 bin lira civarında. Bir de komple detaylı temizlik var; özel ilaçlarla bir gün, iki gün aracımızı yatırıyoruz dükkanda. Onlar da ortalama 2 bin ve 2 bin 500 lira arasında” ifadelerini kullandı.