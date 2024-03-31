Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Süper Ligin 31'nci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
Milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Kulüp tesislerine gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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