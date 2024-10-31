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Kayserispor'da ödemeler yapıldı 3 puan silinmeyecek

3 puan silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayserispor'da ödemeler gerçekleştirildi.

Kayserispor'da ödemeler yapıldı 3 puan silinmeyecek
Kayseri GündemEditör

3 puan silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayserispor’da ödemeler gerçekleştirildi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak’a yapılamayan ödemelerden dolayı karşı karşıya kaldığı 3 puan silinme cezasını savuşturdu. Sarı kırmızılı kulüp, gelen ödeme ile hem Bilal’in hem de İlhan’ın hesabına paraları gönderdi. Böylece 3 puan silme cezası da rafa kaldırılmış oldu.

Sarı kırmızılı takım, Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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