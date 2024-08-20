Kayserispor'da ödemeler yapıldı

Kayserispor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline ödeme yaptı.

Kayserispor'da ödemeler yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline ödeme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da ödemeler yapıldı. Başkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri geçen hafta ödenmesi gereken maaşları ve peşinatları bugün itibari ile hesaplara yatırdı. Bellona Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın yaptığı paylaşımda, “Takımımızda futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli olmak üzere maaşlar ödenmiştir” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İş dünyası enflasyon muhasebesine tepkili
İş dünyası enflasyon muhasebesine tepkili
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 'Enflasyon muhasebesi firmalarımıza ilave yük getirecek'
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 'Enflasyon muhasebesi firmalarımıza ilave yük getirecek'
Kayseri'ye 'Uluslararası Hava Kargo Terminali' müjdesi
Kayseri'ye 'Uluslararası Hava Kargo Terminali' müjdesi
Mobil Hız tespiti ile 7 ayda 12 milyon lira ceza uygulandı
Mobil Hız tespiti ile 7 ayda 12 milyon lira ceza uygulandı
Apartmanın 2.katında çıkan yangın kontrol altına alındı 
Apartmanın 2.katında çıkan yangın kontrol altına alındı 
Polis arabası takla attı
Polis arabası takla attı