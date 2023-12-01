Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin 14'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 01.12.2023 21:02
  • Güncelleme: 01.12.2023 21:02
Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça çıkartan Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Hafta boyunca Karadeniz ekibine hazırlanan Kayserispor'da futbolcular bugünkü idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Yarın ter idmanı yaptıktan sonra havayolu ile Trabzon'a hareket edecek olan Kayserispor maç saatini bekleyecek. Pazar günü oynanacak olan ve saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk yönetecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde en etkin tedavi: Hiperbarik oksijen

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde en etkin tedavi: Hiperbarik oksijen

Melikgazi Belediyesi'nden 15 nitelikli sosyal tesis

Melikgazi Belediyesi'nden 15 nitelikli sosyal tesis

Başkan Odakır: 'Asıl engellilik özel durumu olan insanlara duyarsızlıktır'

Başkan Odakır: 'Asıl engellilik özel durumu olan insanlara duyarsızlıktır'

ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar mutlu

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar mutlu

Maharetli Eller'in el işi ürünleri

Maharetli Eller'in el işi ürünleri

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

6
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas'tan son dakika açıklaması!

Hamas'tan son dakika açıklaması!

Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

DAHA FAZLA
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

ERÜ tarafından düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi

ERÜ tarafından düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi

Eğitimci Yazar Aktaş, çocuklarla bir araya geldi

Eğitimci Yazar Aktaş, çocuklarla bir araya geldi

Melik Mehmet Gazi kabri başında anıldı

Melik Mehmet Gazi kabri başında anıldı

Başkan Büyükkılıç Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi