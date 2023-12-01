Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça çıkartan Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Hafta boyunca Karadeniz ekibine hazırlanan Kayserispor'da futbolcular bugünkü idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Yarın ter idmanı yaptıktan sonra havayolu ile Trabzon'a hareket edecek olan Kayserispor maç saatini bekleyecek. Pazar günü oynanacak olan ve saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk yönetecek.