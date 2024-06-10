Kayserispor'da yeni görev dağılımı

Kayserispor'un bugün yapılan ve mevcut başkan Ali Çamlı'nın güven tazelediği Olağan Genel Kurulu sonrası görev dağılımı yapıldı.

Kayserispor'da yeni görev dağılımı

Kayserispor’un Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi. Genel Kurul sonrası görev dağılımı yapıldı. Kayserispor’da görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Başkan Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi, Başkan Yardımcısı Erol Çetin, Başkan Yardımcısı - Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, Başkan Yardımcısı - Stadyum ve Tesis Sorumlusu Süleyman Akın, Avrupa Sorumlusu Hasan Irmak, Avrupa Sorumlusu Yeşim Akpınar, Alt Yapı Sorumlusu Samet Koç, Hukuk İşleri Sorumlusu Emir Akpınar, Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Koç.

Haber Merkezi

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