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Kayserispor'dan kulübün borçlarını ödeyen Baki Ersoy'a teşekkür

Kayserispor Kulübü, borçların ödenmesinde fedakarlık yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a teşekkür etti.

Kayserispor'dan kulübün borçlarını ödeyen Baki Ersoy'a teşekkür
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Kulübü, borçların ödenmesinde fedakarlık yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkür etti.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yapılan ödeme ile birlikte kulübün 3 puan silme cezasının kapandığı bildirilerek; "Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibariyle Vergi Dairesi ve SGK’ya yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor Sevdalısı ve Kayserispor Taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy’a kulübümüz adına teşekkür ederiz. Bu haftaki enerjimizi pazar günü deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak siz değerli taraftarımıza çifte mutluluk yaşatmak için harcayacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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