Başkan Yavuz: 'Şehit çocuklarımızın tamamının istihdam edilmesini istiyoruz'

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Derken Başkanı Ali Yavuz; "Biz şehit aileleri ve gaziler olarak ayrıştırılacak ya da bir farklılık oluşturulmasını istemiyoruz. Biz yaralanmadan önce nasılsa şimdi de aynı şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Vatana bedel ödedik, devletimiz de bize sahip çıkıyor. Bizi onore etmek adına ücretsiz seyahat kart vermiş. Birçok alanda bize öncelik, pozitif ayrımcılık yapmış. Bununla ilgili anayasanın 61'inci maddesi ve 10'uncu maddesi var. 3713 Terörle Mücadele Kanunu, şehit aileleri ve gaziler için çıkarılmış bir kanun. Pozitif ayrımcılığımız var. Yani biz vatana bedel ödeyenlere de biraz öncelik olsun" diye konuştu.

'ŞEHİT AİLELERİNİN PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI GEREKİYOR'

Şehit ailelerinin topluma adapte olması için uğraştıklarını belirten Başkan Ali Yavuz; "Sosyal faaliyet olarak yani bir şehit ailelerimizin, gazilerimizin topluma adapte olmaları için uğraşıyoruz. Birçok anne babamızın, çocuklarımız, gazi çocuklarımızın psikolojik olarak destek alması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Bu büyük bir sorun. Bu sorunun çözülmesi için de Sağlık Bakanı'yla görüşüp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlıyız. Direkt biz Milli Savunma Bakanlığına bağlıyız. Yine aynı şekilde. Bunlarla koordineli olarak çalışarak şehit ailelerimize gazilerimize sosyopsikolojik destek verilmesi konusunda çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Şehit çocuklarının istihdam edilmesini istediğini vurgulayan Dernek Başkanı Yavuz; "Şu anda profesyonel askerliğe geçiş olduğundan dolayı yaralanan gazilerimiz gazilik maaşını alıyor. Tekrardan da görevine devam ediyor, iş hakkını oğluna, kızına verebiliyor. Biz de diyoruz ki bu hakkını kullanamayan gazilerimizin de bu haktan faydalanması için ikinci iş hakkının verilmesini istiyoruz. Şehit çocuklarımız zaten istisnasız. Şu anda polis ve asker şehit çocuklarımızın sayısı bizim tespitlerimize göre bin 500'ü geçmiyor. Bunların tamamının istihdam edilmesini istiyoruz. O çocuklarımıza sahip çıkacağız ki sahipsiz olmadıklarını bilsinler" dedi.

'ŞEHİT HABERİNİN İLK VERİLDİĞİ AN TARİF EDİLEMEZ'

Şehit haberinin aileye ulaşma sürecinden söz eden Dernek Başkanı Yavuz şöyle konuştu; "Kurumlar tarafından haber duyurulunca, ilk haber garnizon komutanıyla geliyor. Daha sonra, şehit gazi birimi tarafından il sağlık il müdürlüğü, müftülük ile gidiliyor. Aileye psikolojik destek vermek, o anki sağlığına destek verebilmek adına dini destek verilmesi açısından hocalarımız da orada oluyor ve onlarla birlikte aileye haber veriliyor. Birçok şehidimizin şehit haberinin verilmesine gittim. Gitmeye de devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim ailemiz. O ilk haber veriliş şekli tarif edilmez. O annenin, babanın o feryadı o anki duyduğu feryadı insanların beyinden silinmesi çok zor."