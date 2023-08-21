Kayserispor deprem bölgesine 250 konut yaptıracak

Daha öncesinde Galatasaray’ın Kahramanmaraş’a 250 konut desteği vermesinin ardından konutların temel atma töreninde canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor’dan da talepte bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı program dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Erdoğan, Galatasaray’ın 250 konut ile destek vermesinin ardından Kayserispor’a da çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki’ye, “Galatasaray Spor Kulübü’nü 250’lik ilk adımla tebrik ediyorum. Tabii Kayseri’yi bir kenara koymak doğru olmaz. Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak, bunu da göreceğiz” açıklamasında bulundu. Bugün açılışı gerçekleştirilen Yeşilhisar’da yarı olimpik yüzme havuzu açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri denince akla hayır geliyor. Kayseri 6 Şubat depreminde bölgeye yardım seferberliğinde bulundu. Değerli bakanımızın sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği söz üzerine Kayserispor da bölgeye 250 konut yapacak” dedi.