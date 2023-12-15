Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Süper Ligin 17'nci haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 15.12.2023 19:21
- Güncelleme: 15.12.2023 19:21
Ligde çıktığı son 7 maçın 6’sını kazanan birinden beraberlikle ayrılan Kayserispor, Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sezonun 16’ncı haftasının ertelenmesinin ardından izin yapan sarı kırmızılı futbolcular Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün başladı. Düz koşu ve kondisyon çalışması şeklinde geçen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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