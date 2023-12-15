BAL'da 10. hafta maçları 20 Aralık'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm liglerde maçların oynanacağı yönündeki kararı neticesinde profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig'de de maç programı belli oldu.

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  • 15.12.2023 17:46
  • Güncelleme: 15.12.2023 19:17
BAL'da 10. hafta maçları 20 Aralık'ta oynanacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm liglerde maçların oynanacağı yönündeki kararı neticesinde profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig’de de maç programı belli oldu.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında "liglere süresiz ara verildi" duyurusu yapan ancak üzerinden 24 saat geçtikten sonra "maçlar oynanacak" kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig’lerin de maç programını belirledi.

Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11.Gru’p’ta 10.hafta maçları 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Develigücü’nün maç yapmadan BAY olarak geçeceği haftada Hacılar Erciyesspor, deplasmanda 12 Bingölspor ile karşılaşacak. Lig lideri Yozgat Bozokspor sahasında Malatyaspor ile karşılaşacak. Elazığ derbisinde Rüstempaşa ile Elazığ Aksaray Gençlikspor 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabakaların başlama saati 13:00 olarak açıklandı.

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İHA

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