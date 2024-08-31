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Kayserispor galibiyet için sahaya çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'da 5 sezondur kazanamıyor.

Kayserispor galibiyet için sahaya çıkacak
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’da 5 sezondur kazanamıyor.

Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Sezona mağlubiyetle başlayan ve henüz puanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesabında.

Rakibi ile Konya’da oynadığı son 5 maçında kazanamayan Kayserispor, hem galip gelmek hem de sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0’lık sonuçla alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Kayserispor’un Konyaspor ile deplasmanda oynadığı son 6 müsabaka ve sonuçları ise şu şekilde:

2023/2024 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2022/2023 Konyaspor-Kayserispor 2-2

2021/2022 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2019/2020 Konyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1

İHA
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