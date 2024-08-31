Kayserispor'da 4 eksik var

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Kayserispor'da 4 eksik var
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak Kayserispor’da 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda bugün Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde son çalışmasını dün yapan sarı-kırmızılı takımda 4 oyuncu bugün Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Majid Hosseini, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah ve Otobek Shukurov kamp kadrosunda yer almadılar.

Öte yandan, cezası biten Duckens Nazon, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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