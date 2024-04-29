Kayserispor galip geldi nefes aldı
Süper Ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Kayserispor 6 hafta sonra gelen galibiyet ile nefes aldı.
Süper Lig’de son 6 maçını kazanamayan Kayserispor, dün kritik maçta Pendikspor’a konuk oldu. Küme düşme potasıyla arasında 4 puan bulunan Kayserispor, küme düşme hattında olan Pendikspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazandı. Puanını 40’a çıkartan Kayserispor düşme potasıyla arasındaki farkı 7 puan artırdı. Sarı kırmızılılar 35’nci hafta sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.