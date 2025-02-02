Kayserispor haftayı 1 puanla kapattı
Kayserispor, Süper Ligin 22'nci haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor karşısında galibiyeti kaçırdı ve haftayı 1 puanla kapattı.
Süper Lig’de 5 hahtalık galibiyet hasretinin ardından dün Trabzonspor’u konuk eden Kayserispor baştan sona üstün oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı. Teknik direktör Sergej Jakirov yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor ile başa baş bir mücadele gösteren sarı kırmızılılar müsabaka sonrası taraftardan alkış aldı. Karşılaşma sonrası futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar , “hep böyle oynayın canımızı verelim” diye tezahüratte bulunarak Hırvat teknik adam Sergej Jakirov ve Cardoso’yu alkışladı.