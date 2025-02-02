Kayserispor haftayı 1 puanla kapattı

Kayserispor, Süper Ligin 22'nci haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor karşısında galibiyeti kaçırdı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Kayserispor haftayı 1 puanla kapattı

Süper Lig’de 5 hahtalık galibiyet hasretinin ardından dün Trabzonspor’u konuk eden Kayserispor baştan sona üstün oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı. Teknik direktör Sergej Jakirov yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor ile başa baş bir mücadele gösteren sarı kırmızılılar müsabaka sonrası taraftardan alkış aldı. Karşılaşma sonrası futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar , “hep böyle oynayın canımızı verelim” diye tezahüratte bulunarak Hırvat teknik adam Sergej Jakirov ve Cardoso’yu alkışladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İldem'de meydana gelen silahlı kavga olayında 5 kişi yakalandı
İldem’de meydana gelen silahlı kavga olayında 5 kişi yakalandı
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Erciyes Dağı Aktif Bir Volkan'
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: "Erciyes Dağı Aktif Bir Volkan"
Yenidoğan Çetesi'ndeki Kayserili doktor yaşamına son verdi
Yenidoğan Çetesi'ndeki Kayserili doktor yaşamına son verdi
Sucuğa da hile karıştırılıyor: Gerçek sucuk nasıl anlaşılır?
Sucuğa da hile karıştırılıyor: Gerçek sucuk nasıl anlaşılır?
İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı
İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı
Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı
Kayseri’de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!