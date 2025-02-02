Kolada klorat riski: Sağlığımız için ne tür bir tehlike oluşturur?

Şirket yetkilileri ise vatandaşları rahatlatmak için riskin düşük olduğunu belirtmişlerdi. Peki bu klorat nedir? Az miktarda olsa bile hayati açıdan risk teşkil ediyor mu?

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, su ile geçen hastalıklara sebep olan patojen mikroorganizmaları öldürmek için içme suları dezenfekte edilir. İçme suları genel olarak, klor ve kloraminler, ozon, klor dioksit, iyot, brom, ferratlar, yüksek pH şartları, hidrojen peroksit, iyonize radyasyon, potasyum permanganat, gümüş ve bileşikleri, ultra-viyole (UV), kaynatarak ve bakteri filtreleri uygulanarak dezenfekte edilmektedir. Mikroorganizmalara etkisi, maliyeti ve uygulama kolaylığı bakımından, içme suyu dezenfeksiyonu için en uygun dezenfektan maddeler, klor, ozon ve klor dioksittir. Dezenfektan olarak klor bazlı bir kimyasal kullanılıyor ise, klorantlar oluşabilir.

Türk Gıda Kodeksi İçme suları yönetmeliğine göre, İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, serbest bakiye klor miktarı en fazla 0.5 mg/L olmalıdır. Şehir şebeke suları da bu özelliktedir.

‘OZON-KLOR BAZLI ÜRÜNLER SADECE TEMİZLİKTE KULLANILMAKTADIR’

Uzmanlar, Ozon – Klor bazlı ürünleri sadece temizlikte kullanmaktayız. Kola, Gazlı Meşrubat ve Meyve suyu gibi ürünler üretmek için Ters Ozmoz ( Reverse Osmosis - Baktaeri Filtreleride içeren) düzenek kullanmaktayız. Aynı yöntem Diyaliz makinalarınında prensibinide oluşturmaktadır diyor.