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Kayserispor – Hatayspor maç biletleri satışa çıktı

Cuma günü oynanacak olan Kayserispor – Hatayspor maç biletleri satışa çıktı.

Kayserispor – Hatayspor maç biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 29’uncu haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan maç biletleri 22 Mart saat 14.00 itibari ile satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 29. haftasında 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da Atakaş Hatayspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından saat 14.00’te satışa sunulacaktır. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Başakşehir müsabakasında Kuzey Alt C-D, Kuzey Üst K, Doğu Alt C-D-E-F, Doğu Üst L, Batı Alt B-C-F ve Güney Alt C-D-E Blokta yer alan taraftarlarımızın Hatayspor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Ev Sahibi takım biletleri, Atakaş Hatayspor logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Atakaş Hatayspor logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 250 TL,
Batı Alt: 200 TL,
Doğu Alt: 200 TL,
Doğu Üst: 200 TL,
Kuzey Alt: 100 TL,
Kuzey Üst: 100 TL,
Güney Alt: 100 TL,
Misafir Tribünü: 130 TL.

Haber Merkezi

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