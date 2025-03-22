Milletvekili Genç'ten terör ve yolsuzluktan gözaltına alınan İmamoğlu'na destek

Kayseri’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her İl Miting” çağrısı üzerine Kayseri teşkilatı da 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarsinan Parkı’nda miting alanında buluştu. Burada konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Bugün burada, bu meydanda bir araya gelmemizin tek sebebi var: Bu ülkenin kaderine, iradesine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmaktır. Çünkü görüyoruz ki Türkiye, bir avuç iktidar sahibinin keyfi kararlarıyla yönetilmeye çalışılıyor, hukuk yok sayılıyor, milletin iradesi gasp ediliyor, demokrasi ayaklar altına alınıyor. Bugün sadece bir Belediye Başkanına değil, Türkiye'nin geleceğine saldırıyorlar. Bugün adalet terazisini yerle bir etmek istiyorlar. Bugün, seçimle kazanamadılar mı, yargı oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Ama buradan, bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz: Bu ülke, sandıkta kazananın masa başında kaybettiği bir ülke olmayacak. Milletin iradesi çiğnenmeyecek. Daha birkaç gün önce, milyonların desteğini kazanmış bir Belediye Başkanı ve bir Cumhurbaşkanı adayı, sabahın erken saatlerinde yüzlerce polisle yapılan baskınla hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bunu yapanlar, milletin iradesini teslim alabileceklerini sandılar. Bunu yapanlar, adaleti kendi siyasi hesaplarına göre eğebileceklerini düşündüler. Ama bilmiyorlar ki bu millet, hiçbir zaman zorbalara boyun eğmez ve eğmeyecektir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mitinge katılan vatandaşlara teşekkürlerini ileten CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Mitingimiz biraz gecikmeli başladı küçük bir sorun vardı o grubu vekilimle birlikte yalnız bırakmadık. O gruptaki arkadaşlarımızı aldık kol kola girdik buraya geldik. Bu anlamda ben bu duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.