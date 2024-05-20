Kayserispor iç saha performansı
Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, iç sahada 26 puan topladı.
Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı 19 müsabakada 6 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, iç sahada 26 puan topladı.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, iç sahada oynadığı 19 maçta 26 puan topladı. Rakiplerine karşı 6 kez kazanan, 8 kez berabere kalan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Kayserispor’un sahasında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle;
"Kayserispor-Galatasaray 0-0
Kayserispor-Samsunspor 2-1
Kayserispor-Gaziantep FK 2-0
Kayserispor-Başakşehir 0-0
Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-0
Kayserispor-Adana DS 1-1
Kayserispor-Pendikspor 2-0
Kayserispor-Fenerbahçe 3-4
Kayserispor-Sivasspor 1-3
Kayserispor-İstanbulspor 0-1
Kayserispor-Antalyaspor 1-1
Kayserispor-Beşiktaş 0-0
Kayserispor-Ankaragücü 3-2
Kayserispor-Hatayspor 1-1
Kayserispor-Kasımpaşa 0-2
Kayserispor-Trabzonspor 1-2
Kayserispor-Karagümrük 2-2
Kayserispor-Konyaspor 2-2."