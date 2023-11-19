Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında yenişemedi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.
- 19.11.2023 16:49
- Güncelleme: 19.11.2023 16:49
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, oyuncularını deneme imkanı buldu.
Kıran kırana geçen mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
İHA
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