Kayserispor, Konyaspor karşısında mücadele edecek

### Kayserispor, Konyaspor Karşısında Mücadele Ediyor

Kayserispor, Süper Lig'de 23'üncü hafta maçında Konyaspor'u ev sahibi olarak ağırlayacak. Son 6 maçta 4 maçını kaybeden Kayserispor, düşme potasında yer alıyor. Geçen hafta Trabzonspor'u yenmiş olan sarı kırmızılılar, 7 puan önünde olan Konyaspor karşısında mücadele edecek.

Bugün saat 16.00'da başlayacak olan bu maçın teknik direktörlüğünü Çağdaş Altay yapacak. Kayserispor, yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Konyaspor'un teknik direktörlüğünü ise geçen senelerde Kayseri ekibini çalıştıran Recep Uçar yapacak.

