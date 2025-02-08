KSMMMO'dan Mali Müşavirlere Dönem Sonu Eğitimi

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), oda üyesi mali müşavirlere yönelik düzenlediği etkinlikte, dönem sonu işlemleri ve enflasyon düzeltmesinde özellikli konulara değindi.

KSMMMO'dan Mali Müşavirlere Dönem Sonu Eğitimi

SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeminli mali müşavirler İrfan Vural, Burhan Düz ve Abdullah Kiraz tarafından mali müşavirlere önemli bilgiler sunuldu. Programa, KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri ve birçok mali müşavir katıldı.

Meslektaşlara Destek

KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, program hakkında şunları söyledi: "Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak meslektaşlarımıza yatırım yapıyoruz. Bugünkü eğitimde yılsonu işlemleri ve enflasyon muhasebesinde önemli konuları ele alıyoruz. Ankara’dan gelen üç değerli yeminli mali müşavirimiz bu eğitimi sunacak. Bu eğitimlerin meslektaşlarımıza ve ülkemize fayda sağlayacağını umuyorum."

Enflasyon Düzeltmesi

Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural da, mali müşavirlerin yoğun bir gündemi olduğunu belirterek, "Enflasyon düzeltmesi özellikle son iki yılda meslektaşlarımızı oldukça yordu. Beyannameleri vereceğimiz döneme giriyoruz ve bu noktada özellikli konulara inmeye çalışacağız," dedi.

KSMMMO, benzer eğitim etkinliklerini düzenli olarak gerçekleştirerek, mali müşavirlerin güncel bilgileri takip etmelerine ve mesleklerini daha rahat yapmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

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