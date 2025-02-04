Kayserispor - Konyaspor maç biletleri satışa çıktı
Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maç biletleri satışa çıktı.
Süper Ligin 23’üncü haftasında Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maç biletleri 4 Şubat saat 15.00 itibari ile sarışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Konyaspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından saat 15.00’te satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 250 TL,
Batı Alt: 200 TL,
Doğu Alt: 200 TL,
Doğu Üst: 200 TL,
Kuzey Üst: 100 TL,
Güney Alt: 100 TL,
Misafir Tribünü: 130 TL.