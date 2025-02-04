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Kayseri'de Kar Yağışı Alarmı: Buzlanma ve tipi uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, bu akşam başlayacak kar yağışının Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti. Kayseri'de bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Kayseri'de Kar Yağışı Alarmı: Buzlanma ve tipi uyarısı

Sarıbek, "Bu akşam beklediğimiz kar yağışının aralıklarla Cumartesi gününe kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Özellikle Çarşamba günü kar yağışının etkisini artırarak kentin doğu ve güney ilçelerinde yoğun olmasını bekliyoruz. Bu kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Gece sıcaklıklarının eksi 10 ila 12 derece, gündüz ise sıfır ile eksi 1 derece arasında olmasını öngörüyoruz," dedi.

Buzlanma, don ve tipiye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbek, "Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yalnızca Perşembe günü aralıklı olarak hamle yapmasını bekliyoruz. Bu nedenle kar yağışıyla birlikte tipi olaylarının gerçekleşme ihtimali de bulunuyor. Şehirlerarası yola çıkacak vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi olaylarına karşı dikkatli olması gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

 

Haber Merkezi

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