Kayserispor ligdeki 2. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.

Kayserispor ligdeki 2. galibiyetini aldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.

Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 2. kez 3 puan sevinci yaşadı. Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini ise yine deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 1-0 yenerek elde etmişti.

Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından ligin 13. hafta maçında ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

İHA
Kayseri Gündem

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