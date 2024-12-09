Kayserispor ligdeki 3. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 15'e yükseltti.

Kayserispor ligdeki 3. galibiyetini aldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 15’e yükseltti.

Kayserispor, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Boa Morte ve Mane’nin golleri ile 2-0 kazanan sarı kırmızılılar, bu sezon ligde 3. kez 3 puan sevinci yaşadı. Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini ligin 10. haftasında deplasmanda Hatayspor’u 1-0 yenerek alırken ikinci galibiyetini de 12. hafta da yine deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek elde etmişti. Sarı kırmızılılar, bu sezonki üçüncü galibiyetini sahasında Alanyaspor’u 2-0 yenerek aldı.

Oynadığı 14 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik 5 yenilgi elde eden Kayserispor, 15 puana erişti ve sıralamada 15. basamakta yer aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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