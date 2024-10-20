Kayserispor ligdeki 5. beraberliğini aldı

Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, ligdeki 5. beraberliğini elde etti.

Kayserispor ligdeki 5. beraberliğini aldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 9. hafta maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, ligdeki 5. beraberliğini elde etti.

Süper Lig’in 9. haftasının açılış maçında sahasında Gaziantep Futbol kulübü ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon oynadığı 8. maçta da galibiyete erişemeyen sarı kırmızılılar, iki kez yenik duruma düştüğü müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Ligdeki 5. beraberliğini elde eden Kayserispor puanını da 5’e yükseltti.

Kayserispor, yeni Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı ilk maçta 1 puan aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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