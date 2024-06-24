Kayserispor Mane ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

Kayserispor Mane ile sözleşme yeniledi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig’de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi. Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Portekizli Mane, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 25 Süper Lig maçında bin 146 dakika görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

İHA
Kayseri Gündem

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