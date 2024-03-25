Kayserispor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürdü
Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor.
TFF tarafından Süper Lig’in 30’uncu hafta sonunda milli maç nedeniyle ara verilmişti. Alanyaspor maçından sonra 4 gün izin yapan Kayserispor, daha sonra çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar bugün şut ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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