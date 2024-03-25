Evinin banyosunda yaşamını yitiren şahıs eşi tarafından bulundu
Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi'nde ikamet eden ve banyoda hareketsiz yatan N.Ö.(72) isimli erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, saat 20:00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
N.Ö. isimli erkek şahıs eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz bulundu.
Eşinin ihbarı üzerine olaynyerünen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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