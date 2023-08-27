Kayserispor-Samsunspor 12 sezon sonra

Kayserispor ile Samsunspor, 12 sezon sonra Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Samsunspor bugün Süper Lig tarihinde 13.kez karşılaşacak. Bugüne kadar 12 kez birbirine üstünlük kurmaya çalışan iki ekip 12 sezon sonra Süper Lig maçında 3 puan mücadelesi verecek. Bugün kadar oynanan 12 maçta Kayserispor 3 kez, Samsunspor 6 kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. Kayserispor son 5 maçta rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 12 maçta Kayserispor 13 gol attı. Samsunspor ise 22 gol attı. İki takım arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Samsunspor-Kayserispor 1-0

1973/1974 Kayserispor-Samsunspor 0-2

1974/1975 Samsunspor-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Samsunspor 0-0

1985/1986 Samsunspor-Kayserispor 3-0

1985/1986 Kayserispor-Samsunspor 0-5

2004/2005 Kayserispor-Samsunspor 1-4

2004/2005 Samsunspor-Kayserispor 3-3

2005/2006 Kayserispor-Samsunspor 6-3

2005/2006 Samsunspor-Kayserispor 0-0

2011/2012 Samsunspor-Kayserispor 0-1

2011/2012 Kayserispor-Samsunspor 2-0