Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile anlaştı

Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

SİNAN KALOĞLU KİMDİR?

Sinan Kaloğlu (d. 10 Haziran 1981, Tunceli), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör.

Futbol kariyeri

Memur bir ailenin çocuğu olan Sinan Kaloğlu, Kardemir Karabükspor'dan önce sırasıyla; SBV Vitesse, VfL Bochum, Boluspor, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Manisaspor ve Bursaspor takımlarında forma giydi. Bursaspor'da attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli futbolcu bugüne kadar sadece 2 kez millî olma şansını yakaladı.

Bundesliga'da 4 Ekim 2008'de VfL Bochum adına bir gol atan Sinan, 2 tane de asist yaparak takımının Bayern Münih'e karşı 3-3 berabere kalmasına büyük katkı sağladı. Sinan, maçtan sonra Welt am Sonntag gazetesi tarafından günün onbiri arasında gösterildi.

2011-2012 sezonunun başında Kardemir Karabükspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sinan, başarısız bir performans göstermiştir. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirilmesiyle kaleci Orkun Usak ile birlikte kadro dışı bırakılmış, ara transfer döneminin son gününde Antalyaspor'a transfer olmuştur. Antalyaspor'ds sadece 2 lig maçında forma giyen Sinan, Spor Toto Kupası'nda ise 6 maçta forma giymiş ve 1 gol atma başarısı göstermiştir. Kaloğlu takımın kötü performansı ve beklenen performansı verememesinden dolayı kadro dışı kalmıştır.

2012-13 sezonu öncesinde ise Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan Sinan, Elazığspor'a transfer olmuştur.

2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyessporda mücadele etmiştir. 7 maça çıkıp 1 gol atmıştır. Devre arasında ise Mersin İdman Yurdu'na transfer olmuştur. 2014-17 yılları arasında 4 sezon Mersin İdman Yurdu forması giydikten sonra aktif futbolcu hayatını sonlandırmıştır.