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Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile görüşüyor

Kaysersipor, Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile görüşüyor
Kayseri GündemEditör

Kaysersipor, Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği’nde görev yapan Sinan Kaloğlu’nu Kayseri’ye getirdi. Bugün Kayseri’ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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