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Kayserispor Sinan Kaloğlu ile ilk mağlubiyeti aldı

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda ilk yenilgisini aldı.

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile ilk mağlubiyeti aldı
Kayseri GündemEditör

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu; Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ilk yenilgisini aldı. Kayserispor ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde eden genç teknik adam, Fenerbahçe karşısında 6-2’lik sonuç ile ilk yenilgisini almış oldu.

Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde çıktığı Süper Lig maçlarında Gaziantep FK ile 2-2, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Hatayspor’u 1-0, Kasımpaşa’yı ise 2-1 mağlup etmişti.

İHA
Kayseri Gündem

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