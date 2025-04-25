Genel Başkan Arıkan, “Gündüz kuşağı programlarına son verin”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aile kurumunun en büyük problemlerinden birinin TV programları olduğunu belirtti. Arıkan, gündüz kuşağı programlarına son verilmesi gerektiğini belirterek, “Hepimizin malumu bugün gençlerimizin, ailelerimizin en büyük problemleri arasında alkol, kumar, sanal bahis ve uyuşturucu madde kullanımı öne çıkmakta. Ama ben burada bu maddeler kadar tehlikeli başka bir patlayıcı maddeye dikkat çekmek istiyorum. Sabah kuşağı programları, dizi senaryoları bugün aile kurumun altına dinamit döşemiştir. Bir muhalif kanalda muhalif bir ekrana çıkınca yetkisini hatırlayanlar, aile yapımızı bozan ahlaksızlığın normalleştiren bu yayınlar karşısında yıllardır kör, sağır ve dilsiz rolünü oynuyorlar. RTÜK'ün en fazla şikayet ettiği konu bu biliyor musunuz? Artık bizim haberimiz yok diyemezler. Şimdi iktidara sesleniyorum. Eğer Aile Yılı'nda dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız. Buyrun Halep ordaysa arşın burada. Başta kendi kanallarınızdan başlamak üzere kadın programlarına, gündüz kuşağı programlarına son verin. Öyle göstermelik bir soruşturma istemiyoruz. Kesin çözüm istiyoruz. Bu tarz programların yayından kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.