Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan 'özel' Kayseri Mesajı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti.

Milletvekili Genç, İmamoğlu'nun Kayserililere mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ı ve Hatay Milletvekili Sn. Can Atalay’ı ziyaret ettik. Onurlu ve dik duruşuyla adalet mücadelesini sürdüren Sn. İmamoğlu’nun, Kayserili hemşehrilerimize iletmemi istediği bir mesajı da sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Genç’in yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun Kayserililere mesajında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye'min en üretken ve en girişimci şehirlerinden Kayseri'ye kiymetli hemşehrilerime içten selam ve saygılarını sunarım. Mücadelemiz hak, hukuk, adalet içindir. Sizlerin, evlatlarımızın, geleceğimizin teminat altına alma mücadelesidir. Adalet ve Huzur varsa bereket vardir. Adalet yoksa sefalet vardır. Biliyoruz ki "Adalet mülkün temelidir, 'Devletin dini adalettir'. Allah milletimizi korusun. sizlerle başaracağız. Her şey çok güzel olacak. 25.04.2025 Ekrem İmamoğlu.”