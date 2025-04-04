Kayseri'de Dolandırıcılık Şoku: Ünlü Kolejlerin öğrencilerinin Fransa hayali suya düştü

Fransa hayali bir kâbusa dönüştü

Kayseri'de bulunan Fentek, Fen Bilimleri Koleji, İstem Koleji, Osman Ulubaş ve TED Kolejinin öğrencilerinin aralarında bulunduğu beş özel okuldan alınan bilgilere göre, öğrenciler pasaportlarını çıkarttı, bavullarını hazırladı ve kişi başı 60 bin TL ödeyerek Fransa gezisi için gün saymaya başladı. Ancak, öğrenciler havalimanına gittiğinde, ne uçuş ne de gezi planı olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadılar. Geceyi gözyaşları içinde geçiren öğrenciler ve veliler, hayal ettikleri fotoğrafların artık birer hayalden ibaret olduğunu fark etti.

25 milyon TL'lik dolandırıcılığın detayları

Okul yönetimleri, gezi ücretlerinin doğrudan bir turizm şirketine ödeneceğini belirtti. Veliler ise Gürcan Sarıkaya isimli bir şahsa bu parayı verdi. Ancak elde edilen bilgilere göre, Gürcan Sarıkaya topladığı paralarla yurt dışına kaçtı ve okul gezisiyle ilgili hiçbir resmi bağlantı olmadığını iddia eden turizm şirketi sahibi, her şeyi tek başına yaptığını öne sürdü.

Veliler yetkililere akın etti

Durumu fark eden veliler, polis merkezlerine giderek şikâyetçi oldu; hemen ardından savcılık soruşturma başlattı. Gözler şimdi, dolandırıcılığın merkezi olan okulların yöneticilerine çevrildi. Veliler, okulların bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini ve zararlarını karşılayıp karşılamayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama bekleniyor

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama gelmezken, kamuoyu, eğitim otoritelerinin nasıl bir tutum alacağına dair beklentilerini sürdürüyor. Aileler, Kayseri Valisi'nden ve eğitim müdürlüğünden, bu olayla ilgili detaylı bir araştırma ve soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

Öğrencilerin ve velilerin yaşadığı bu üzücü olay, dolandırıcılığın boyutları ve sorumluluktan kaçan kişilerin ortaya çıkması için önemli bir dönüm noktası olabilir.