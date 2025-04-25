Psikolog Hanife Topcam, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak Moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Psikolog Topcam, "Yalnızlık mecburi olduğu zaman mutluluk getirmez, tercih edildiği zaman mutluluk getirir. Bugün ben yalnız kalmak istiyorum dediğinizde yalnızlık tercih ise size mutluluk getirir. Mecburiyetse mutluluk getirmez. Yani yalnızlığa da öyle çok kutsallaştırarak bakmamak lazım. Biz insan olarak iletişimle var olan canlılarız. İletişim dediğim şey şu sosyal medyanın içindeki likelarımız değil. İletişim dediğimiz şey insan insana iletişim. O yüzden bizim insan insana iletişime ihtiyacımız var. Kökleriniz ait olduğunuz yer sizi mutlu eder. Niye oradan geliyorsunuz oradan beslenmişsiniz. Ondan dolayı lütfen köklerinizle iletişimi yeniden gözden geçirin. Hani şöyle bir şey diyorlar 'Akrabalarımız kötü' akraba değil akraba da insan. Sizin gözünüze akrabanız olduğu için çok batıyor. Başka insanların yaptığı şeyin aynısını yapıyor sadece akrabanız olduğu için sizin gözünüze batıyor. Onun da insan olduğunu kabul ederek yaşarsanız bazı şeyleri tolere etmeniz daha kolay olacak.Çünkü geldiğiniz kökte olmak sizi mutlu eder çünkü siz oradan gelmişsiniz. Sosyal hayatta öyle insan insana lazım. Sosyalleşerek var olan canlılarız. Biz görülmediğimiz, hissetmediğimiz zaman var olamayız ki. Tabii ki sosyal hayat ve aile bizim için çok önemli ve onların var olduğunu hep hissedeceğiz. Hepsinin kötü olma ihtimali yok. Mesela 10 tane akrabamız var 2 tanesi kötüdür o da insan çünkü. İyilik ve kötülük insanın içinde o da kötü tarafını beslemiş. Bütün akrabalara bunu atfedemezsiniz. İyiler vardır illaki iyi olarak bakalım illaki kötüleri arada görelim diyorum. Yani hayatta her şey zıttıyla var. İyilik kötüyle var, mutluluk mutsuzlukla var, gece gündüzle var. Hiçbir şey tek başına yok ki. Mutlak değil hiçbir şey. Hatta arada griler var, renkler var, her şey var" diye konuştu.