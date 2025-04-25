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- Kayseri'nin Tanınmış Avukatlarından Kadir Hikmet Beyazıt'ın oğlu Murat Yıldırım Vefat Etti
Kayseri'nin Tanınmış Avukatlarından Kadir Hikmet Beyazıt'ın oğlu Murat Yıldırım Vefat Etti
Kayseri'nin tanınmış avukatlarından Kadir Hikmet Bayazıt'ın oğlu Murat Yıldırım Beyazıt'ın vefat haberi, kente derin bir üzüntüyle karşılandı.
Kayseri'nin tanınmış avukatlarından Kadir Hikmet Beyazıt'ın oğlu Murat Yıldırım Beyazıt'ın vefat ettiği haberi, kente derin bir üzüntüyle karşılandı.
Spor A.Ş.'de Spor Kulüpleri Müdürü olarak görev yapan Murat Yıldırım Beyazıt, iki ay önce yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli yapılmış ve tedavisi hastanede devam etmekteydi.
Kayseri Mazulmder ve Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın kurucularından olan Kadir Hikmet Beyazıt'ın oğlu Murat Yıldırım Beyazıt'ın cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınıp asri mezarlıkta defnedilecektir.
Spor A.Ş.'de Spor Kulüpleri Müdürü olarak görev yapan Murat Yıldırım Bayazıt, iki ay önce yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli yapılmış ve tedavisi hastanede devam etmekteydi.
Cenazesi yarın cumartesi 26.04.2025 öğle namazına müteakip Hulusi Akar camii'nden kaldırılacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet, Beyazıt ailesine başsağlığı dileriz.
Cenaze Evi: Kıranardı mahallesi Fatih Sultan Mehmet 1 cadde No:49 Melikgazi