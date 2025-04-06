Kıranardı Kent Ormanı ve Piknik Alanı

Sıcak havaların etkisiyle, Kayseri’de vatandaşlar hafta sonlarını yeşil alanlarda geçirmek istiyor. Kıranardı Kent Ormanı, Kayseri şehir merkezine sadece 13 kilometre mesafede yer alıyor.

Melikgazi İlçe sınırlarında bulunan bu alana, Erciyes-Hisarcık yol güzergâhı üzerinden ulaşılabiliyor. Kendi aracınızı kullanarak rahatlıkla ulaşabileceğiniz alana, aracı olmayanlar için belediye otobüsleri de hizmet veriyor. Kıranardı Kent Ormanı, yüksek konumundan dolayı Erciyes Dağı ve Kayseri şehir manzarasını izleme fırsatı sunuyor. Ayrıca, ormanda uzun patikalarda yürüyüş yapabilir ve doğayla iç içe zaman geçirebilirsiniz. Alan içerisinde, tesisler, otoparklar, kamelyalar, çocuk oyun alanları, mangal yerleri, mescit ve geniş mesire alanları gibi çeşitli olanaklar da bulunuyor.