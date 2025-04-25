Müdür Saklav, 'Kayseri'de gün geçtikçe çiftçi sayısı artıyor'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin tarımda geçtimiz yıllara oranla büyüme kaydettiğini belirtti. Bülent Saklav, "2022 yılında ekili alan dediğimiz tarım alanında Türkiye'de 10. sırada olan Kayseri'miz 2024 yılında 5. sırada bitirdi. Tavuklar ve bitkisel ürünlerin üretim miktarı, ton bakımından baktığımızda da Kayseri'miz 2022 yılında yine 11. sıradayken şu anda 2024 yılını 5. sırada bitirdi. İlk on içerisinde olan bitkisel ürünlerimize baktığımızda ise Kayseri'miz 2022'de 8 ürünü varken 2024 yıl sonu itibariyle ilk on içerisinde 24 tane ürünü olan bir ilimiz. Yani görüldüğü üzere Kayseri'miz tarımsal üretimde çok iyi bir yerlere geliyor.Bunun yanında ihracatımıza baktığımızda ise 2022 yılında 47 milyon dolar olan ihracatımızı 2024 yılında 71 milyon dolara çıkarttık" diye konuştu.

'KAYSERİ'DE GÜN GEÇTİKÇE ÇİFTÇİ SAYISI ARTIYOR'

İl Müdürü Saklav, "Özellikle 'çiftçi sayısı azalıyor' söylemleri doğru değil. Bir artışımız var. 2022 yılında Kayseri'mizde 28 bin 465 çiftçi varken 2025 yılı ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) baktığımızda 31 bin 904 adet çiftçimiz var ve alan miktarımız da artmış. Yani 353 bin hektardan 434 bin hektara çıkmış. Yani Kayseri'mizde son 2- 2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2500 adet çiftçimiz tarımsal üretime başlamış. Bu da çok önemli bir nokta. Coğrafi işareti ürün sayımız 26'dan 32'ye çıkmış. Aynı zamanda üretim miktarımız 3,8 milyon tondan 5,3 milyon tona çıkmış. Yani Kayserimiz son 2-2 buçuk yıl içerisinde ve daha önce de tarımsal üretimde katlanarak büyümüş" ifadelerini kullandı.

'İÇ SU BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ'

Bülent Saklav, "Kayseri'miz söylediğiniz gibi denize kıyısı olmayan ilimiz ama iç su balık yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. sırada. Biz burada Türk somonu üretiyoruz ve bunu hem işliyoruz hem de ihraç ediyoruz. Önemli bir nokta da 39 işletmeli hem Pınarbaşı'nda hem de Yamula Barajı'nda kafes balıkçılığında Pınarbaşı'nda da havuz balıkçılığında olmak üzere Alabalık yavru üretiminin yüzde 37'sini de Türkiye'nin ihtiyacı olan yüzde 37'yi de Kayserimiz karşılıyor. Yani biz hem bunu ihraç eden hem üreten bir il olarak da iç su balık yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir noktadayız" şeklinde konuştu.

'KAYSERİ 4,3 MİLYON KANATLI HAYVANLA TÜRKİYE'DE İLK 10 İÇERİSİNDE'

Müdür Saklav, “Kayserimiz bitkisel üretimin yanında da hayvancılıkta da Türkiye'de önemli bir noktada. 436 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş, 4,3 milyon kanatlı hayvanla Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bir de ileri ve gelişmiş hayvancılığın en önemli kriteri olan hastalıktan ari işletme. Yani tüberküloz ve brüsella hastalığı bulunmayan işletme sayısında da 2022 yılında 5 olan işletme sayısı şu anda 53'e çıktı. Artış oranında da Türkiye'de 1’inci olduk" dedi.

'KAYSERİ'DE TARIMSAL ÜRETİMLE ALAKALI BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİZ

Sözlerinin devamında Saklav, "IFAD dediğimiz Birleşmiş Milletler'in tarımsal bir kuruluşu. Bu kuruluşa da biz dahil olduk. Bize proje parası aktardılar. Bununla alakalı olarak projelerimizi de yapacağız Kayseri'de tarımsal üretimle alakalı büyük bir ilerleme kaydedeceğiz. IFAD konusunda ise ilçelerimizde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu projeler yapılarak onların üretimine katkı sağlanacak. Biz Cumhurbaşkanımız kararıyla Tarımsal Üretim Planlaması yetkisi Bakanlığımıza verildi ve bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla ve önderliğinde tüm illerde tarımsal üretim planlamasına geçtik. Yani hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde ve bunu desteklemelerle de çiftçimize, üretimlerine ve faaliyetlerine devam etmesini sağlıyoruz. Tarımsal üretim planlamasında amacımız suyu merkeze alarak bir ilde, ilçede, bir köyde yetiştirilecek ürünleri miktarına göre belirleyip bunun arz ve güvenliğini de sağlayarak tarımı ve üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da ilimizdeki tüm faaliyetlerimiz devam ediyor" sözlerini kullandı.

‘7 GÜN 24 SAAT ÇİFTÇİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ’

Müdür Saklav, "Hayvancılıkta da 2025 ile 2027 arası tarımsal üretim planlarımızı gerçekleştirdik ve buna yoğun destek veriyoruz. Desteklerimizi de hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta yüzde 100 ile yüzde 300 arasında arttırdık çiftçilerimize. Kayseri'mizde bir çiftçimizin bir dekardaki tüm mazot miktarıyla yüzde 100'ünü, gübrenin de yüzde 50'sini ödeyeceğiz. İnşallah bu şekilde de desteklerimiz çiftçilerimize yoğun bir şekilde sürecek. 7 gün 24 saat çiftçilerimiz hizmetindeyiz.

Diğer bir konuda güvenilir gıdaya ulaşabilmek amacıyla hayvan hareketlerini de kontrol etmek gerekiyor. Yine bu noktada Bakanımızın talimatı ile Türkiye'de 4 ilde yol kontrol noktası kuruldu. Bunlardan ilki Erzurum'da daha sonra Elazığ ve Ankara idi. Biz de yol kontrol noktamızı açtık. Burada da güvenilir gıdaya erişmek amacıyla 7 gün 24 saat kontrol ediyoruz ve bütün vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.